شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: لن يتم إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جون كوتس، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا شيء يمنع إقامة أولمبياد طوكيو 2021، رغم تفشي فيروس كورونا.

ورد كوتس على سؤال وكالة الأنباء الفرنسية عن احتمالية تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو قائلا في تصريحات نقلتها شبكة «بي إن سبورتس»: «لا وجود لهذا السيناريو، فلن يتم إلغاء البطولة أو تأجليها»

وتابع: «لقد أفصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين، ولا يزال يقول ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية»

وأضاف: «نواصل العمل مع رئيس وزراء اليابان فيما يتعلق بجميع الإجراءات الصحية، والأمور تسير كما يجب»

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وواصل: «أمضينا القسم الأول من العام الماضي لدراسة أسوأ السيناريوهات المحتملة، ثم قمنا بدراسة الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها»

وأتم تصريحاته: «كل الإجراءات التي اتخذناها تهدف إلى حماية سلامة الرياضيين وسكان اليابان»

وكانت اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أسابيع لنهاية شهر مايو الحالي بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم وتستمر حتى شهر أغسطس.