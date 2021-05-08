شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكشف سبب إصراره على ضم محمد صلاح في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن سبب إصراره على وجود محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المنتخب في الأولمبياد.

وقال غريب، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية: «محمد صلاح بالنسبة لمنتخبنا مثل مشاركة الأسطورة ليونيل ميسى مع منتخب الارجنتين وسيرجي راموس مع منتخب إسبانيا، ونيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل وكليان مبابي مع منتخب فرنسا»،

وشدد على أن الهدف من تواجد صلاح مع المنتخب الأولمبي ليس فنيًا فقط، موضحًا: «وجوده سيزيد الطموح والدوافع لدى لاعبينا في الذهاب بعيدًا في الأولمبياد، المؤكد أننا نملك نجمًا عالميًا من أفضل خمس لاعبين على مستوى العالم، كان مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف البطولة لسنوات متتالية، وبطل أوروبا وبطل الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب أفريقي مرتين متتاليتين، وهذا سيمنحنا أفضلية قصوى».