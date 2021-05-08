شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: المنتخب الأوليمبي استفاد من تأجيل أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي، أن منتخبه استفاد من جائحة كورونا، والتي ضربت العالم مطلع العام الماضي وأدي ذلك لتأجيل الدورة الاوليمبية لمدة عام.

وقال، خلال الندوة الرمضانية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية: «قبل عام، كان 25 % فقط من لاعبي المنتخب الاوليمبي يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز، وعلى استحياء، ولكن خلال العام تبدل الحال، والآن نري أكثر من 90% من اللاعبين يلعبون في الدوري الممتاز، وباتوا نجومًا، واكتسبوا خبرات كبيره جدًا» .

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه رغم سعادته الكبيرة باكتساب لاعبيه خبرات كبيره، إلا أنه كان يتمني أن يخوض دورة الالعاب الأوليمبية في موعدها العام الماضي، مفسرًا: «عندما فزنا ببطولة أفريقيا كان اللاعبون في قمة الحماس والرغبة في خوض دورة الالعاب في أسرع وقت، والحقيقة أن سلاح الحماس مهم جدًا في تحقيق الأحلام والبطولات».