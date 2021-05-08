شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصار أو انتظار الهدية.. 5 ثنائيات طاحنة ينتظرها عشاق مانشستر سيتي وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المُقرر أن يواجه فريقان من أكثر الفرق تألقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي وتشيلسي، على أرضية ملعب الاتحاد في مباراة قد تكون ذات أهمية كبيرة للسيتيزينس. الفوز على البلوز سيشهد تتويج الإسباني بيب جوارديولا بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

عقد مانشستر سيتي وتشيلسي لقاءين متناقضين للغاية حتى الآن هذا الموسم. حطم فريق جوارديولا في ستامفورد بريدج في واحدة من المباريات الأخيرة لفرانك لامبارد كمدرب البلوز، وفاز 3-1.

جاء اللقاء الثاني في ويمبلي مؤخرًا في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث وضع توماس توخيل تشيلسي لتقديم عرض رائع ضد نظيره جوارديولا واستطاع تحقيق الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء.

بصرف النظر عن حقيقة أن هذه قد تكون مباراة حسم اللقب لمانشستر سيتي، هناك ديناميكية أخرى مثيرة للاهتمام وهي أن الفريقين يستعدان للعب مرة أخرى في غضون ثلاثة أسابيع في نهائي دوري أبطال أوروبا. سحق فريق السيتي باريس سان جيرمان بينما تفوق تشيلسي على ريال مدريد للوصول إلى الحدث المُقرر إقامته في إسطنبول.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 معارك مُنتظرة في موقعة مانشستر سيتي وتشيلسي:

جواو كانسيلو ضد بن تشيلويل:

عندما التقى الفريقان آخر مرة في ويمبلي كانت إحدى السمات الرئيسية لنهج تشيلسي هي كبح جماح المدافعين لمانشستر سيتي، وخنق تهديدهم من مناطق واسعة. أجبر هذا السيتي على اللعب بشكل مركزي أكثر، حيث كان تشيلسي أكثر من جاهز للتعامل مع التهديد. يوم السبت، سيكون بن تشيلويل - الذي قدم مباراة ممتازة ضد جواو كانسيلو آخر مرة - هو المفتاح مرة أخرى.

كان الإنجليزي أحد أكبر تهديدات تشيلسي على الجانب الأيسر، وبشكل مثير للإعجاب، تمكن من دعم مهاجميه مع احتواء تهديد كانسيلو بشكل ملحوظ. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في حالة رائعة وسيكون دورًا رئيسيًا في مساعدة تشيلسي خلال المباراة.

رياض محرز - انطونيو روديجر:

مبارزة ضخمة أخرى يمكن أن تحدد نتيجة المباراة بين رياض محرز وأنطونيو روديجر. استفاد المدافع الألماني بشكل كبير من وصول توماس توخيل إلى النادي. اللعب على يسار الدفاع، يجب أن يكون في أفضل حالاته للتعامل مع محرز. يمكن أن يجد محرز مساحة أكبر للعمل بين قلب الدفاع والظهير.

كان المهاجم الجزائري في حالة جيدة في عام 2021 وكان نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث سجل ثلاث مرات في مباراتين. من خلال اللعب على الجانب الأيمن، سيكون محرز أحد أكبر التهديدات التي يواجهها السيتي.

روديجر لديه موهبة في القيام بجولات منتظمة إلى الأمام، مما قد يترك وراءه الكثير من المساحة ليستغلها محرز. أظهر نجم السيتي أنه قادر على إحداث فوضى إذا سمح له بالوقت والمساحة للتقدم إلى الأمام.

روبن دياز ضد تيمو فيرنر:

عانى تيمو فيرنر من اهتزاز في مستواه منذ انضمامه إلى البلوز، وعلى الرغم من أن الأمور لم تتغير بشكل كبير منذ وصول الألماني توماس توخيل، إلا أنها بالتأكيد قد تحسنت. ولعب المهاجم دورًا كبيرًا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء وضد مانشستر سيتي آخر مرة واجهوا فيها بعضهم البعض.

إذا أعاد فيرنر لعب دوره المركزي ضد مانشستر سيتي، فإن روبن دياز سيكون تحت ضغط بسبب قوة الهجوم القوي لتشيلسي.

كان البرتغالي مثيرًا أمام نيمار جونيور وكيليان مبابي وسيتعين عليه توخي الحذر حتى لا يترك فيرنر مساحة كبيرة للركض خلفه.

كيفين دي بروين ضد نجولو كانتي:

أظهر نجولو كانتي قدراته العالية ضد ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب ينصف النهائي دوري الأبطال، حيث كان يتوسطه لاعبون مثل كاسيميرو وتوني كروس. حصل نجم خط الوسط الفرنسي على جائزة رجل المباراة لعرضه المًذهلة، وسيعمل الآن مع أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية، كيفين دي بروين.

لعب البلجيكي مجموعة متنوعة من الأدوار لفريق جوارديولا وسيُكلف الآن بتجاوز كانتي خلال مباراة الاتحاد. لعب دي بروين مباراة هادئة نسبيًا في ويمبلي، لكن قد يكون ذلك أيضًا بسبب حقيقة أن مانشستر سيتي كان بطيئًا بشكل غير معهود كوحدة واحدة. سوف يتطلع جوارديولا إلى إجراء تعديلات من خلال عرض لا يُنسى للاحتفال بلحظة التتويج.

بيب جوارديولا ضد توماس توخيل:

على الرغم من أنه من المُقرر أن يتم عرض مجموعة من النجوم البارزين في الاتحاد يوم السبت، يمكن القول إن أكبر معركة في المساء ستكون بين اثنين من أفضل المدربين في أوروبا، بيب جوارديولا وتوماس توخيل. كان لقاءهم في ويمبلي معركة تكتيكية رائعة ولم ينجح الألماني في تعطيل النظام الكتالوني فحس ، بل خلق أيضًا عددًا من الفرص الجديرة بالملاحظة ضدهم.

من المُحتمل أن تكون المباراة ضد الاتحاد بمثابة بروفة للقاءهما في إسطنبول من أجل المجد الأوروبي، حيث سيتطلع كلا المدربان للتغلب على بعضهم البعض استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا المهم للغاية.

بعد فوزه على جوارديولا في ويمبلي، هل سينجح توخيل في تكرار عرض تشيلسي الرائع مرة أخرى لتأجيل تتويج مانشستر سيتي؟ فقط الوقت كفيل بالإجابة على السؤال.