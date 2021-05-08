شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وأتلتيكو مدريد: 5 معارك رئيسية قد تحدد هوية بطل الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم على ملعب كامب نو يوم السبت. كان كلا الفريقين رائعين في الأشهر الأخيرة ولديهما نقطة لإثبات خوض هذه المباراة.

حقق أتليتيكو مدريد نتائج جيدة هذا الموسم وهو في طريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني. يمتلك فريق دييجو سيميوني بعض الثغرات في دروعهم وسيحتاجون إلى الصعود إلى المستوى ضد فريق بحجم برشلونة.

بينما على الجانب الآخر تحسن برشلونة تحت قيادة رونالد كومان لكنه كان عرضة بشدة للانهيارات الدفاعية المتكررة هذا الموسم. يمتلك العملاق الكتالوني قوة هجومية رائعة، لكنه سيحتاج إلى العمل الجاد لتحطيم فريق أتلتيكو مدريد الصامد.

وتطور أداء برشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية ومن المفترض أن يكون قادرًا على منح خصومهم المزيد من القتال في هذه المباراة. فيما يلي خمس معارك رئيسية يمكن أن تحدد هوية بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

5- يانيك كاراسكو ضد سيرجي روبرتو:

يانيك كاراسكو هو واحد من أقل اللاعبين أهمية في ما أصبح الآن هجومًا مليئًا بالنجوم على أتليتكو مدريد. الجناح البلجيكي قاتل في أفضل حالاته وقد سجل خمسة أهداف رائعة وثمانية تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وضع كاراسكو تحولًا استثنائيًا ضد برشلونة العام الماضي وسجل في مرمى تير شتيجن بعدما سدد الكرة في شباك فارغة من مسافة بعيدة ليسجل هدف الفوز. مهاجم أتلتيكو مدريد لديه ولع بالمرحلة الكبيرة وسيرغب في تكرار بطولاته يوم السبت أمام نفس الفريق.

مع وجود شكوك حول سيرجينو ديست في هذه المباراة، من المقرر أن يشارك الظهير الأيمن المُخضرم في برشلونة سيرجي روبرتو ضد أتلتيكو مدريد. واجه روبرتو مشاكله في المباريات الكبرى في الماضي ولديه فرصة الآن لإثبات نفسه أمام يانيك كاراسكو الناري والمتألق.

4- أنطوان جريزمان ضد ستيفان سافيتش:

سيطرت عودة لويس سواريز إلى كامب نو على عناوين الصحف الإسبانية، ولكن تحمل هذه المباراة أيضًا أهمية خاصة لأنطوان جريزمان، وسيكون اللاعب الفرنسي المتألق عازمًا على بذل قصارى جهده ضد فريقه السابق.

عانى جريزمان من بداية صعبة في برشلونة ولكن يبدو أنه وجد قدميه في المدينة الكاتالونية. كان للمهاجم دور حاسم في نتائج برشلونة هذا الموسم وفاز بالمباريات بفضل أهدافه الحاسمة وكذلك صناعته للأهداف إلى زملائه.



تجاوز ستيفان سافيتش التوقعات مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم. كان الزميلان السابقان رائعين في الأسابيع الأخيرة وسيرغبان في التغلب على بعضهما البعض يوم السبت.

3- فرينكي دي يونج ضد ماركوس يورينتي:

قدم برشلونة وأتلتيكو مدريد ارتفاعًا ملحوظًا في مستواهم هذا العام ويجب أن يعود جزء كبير من الفضل إلى لاعبو خط الوسط الموهوبون. بينما فتح ماركوس يورينتي صفحة جديدة في مسيرته في الدوري الإسباني هذا الموسم، يبدو أن فرينكي دي يونج قد صعد إلى القمة كمايسترو في منطقة الوسط.

كان الهولندي استثنائيًا تحت قيادة رونالد كومان هذا الموسم وكان تعدد استخداماته سمة مميزة لجانب برشلونة الجديد. إن ذكاء دي يونج واتزانه وبراعته في المراوغة تجعله أحد أكثر اللاعبين خبرة في العالم، وتعد مساهماته الدفاعية وعدد الأهداف دليلاً على منحنى التعلم غير العادي هذا الموسم.

سيواجه فرينكي دي يونج أحد أفضل لاعبي أتليتيكو مدريد هذا الموسم يوم السبت. بتسجيله 12 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم، كان ماركوس يورينتي بمثابة اكتشاف لأتلتيكو مدريد.

2- لويس سواريز ضد جيرارد بيكيه:

اتخذ برشلونة العديد من قرارات الانتقالات المشكوك فيها على مر السنين، لا سيما في ظل إدارتهم السابقة. غير أن أكثر هذه الأخطاء عقلانية كان قرار بيع لويس سواريز إلى أحد المُنافسين الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد كان الخطأ الأبرز.

سجل المهاجم الأوروجوياني 19 هدفًا في الليجا مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وسيعود سواريز إلى كامب نو للمرة الأولى منذ انتقاله وسيكون عازمًا على جعل زملائه السابقين يعانون في هذه الموقعة الحاسمة.

وسيكلف جيرارد بيكيه المُخضرم في برشلونة بمهمة الحفاظ على هدوء لويس سواريز يوم السبت. سيكون قلب الدفاع الكتالوني على دراية كاملة بالفوضى التي يمكن أن يحدثها سواريز في منطقة الجزاء في حال ترك أي مساحة أو فرصة له.

1- ليونيل ميسي ضد خوسيه جيمينيز:



كان ليونيل ميسي أهم لاعب في الدوري الأسباني لأكثر من عقد من الزمان وكان تأثيره هذا الموسم هو العامل الأساسي وراء محاولة برشلونة للفوز باللقب. عانى اللاعب الأرجنتيني من بداية صعبة للموسم، لكنه تمكن الآن من تسجيل 28 هدفًا مذهلاً وتسع تمريرات حاسمة في 30 مباراة فقط في الدوري.

واجه خوسيه خيمينيز لاعب أتليتيكو مدريد ليونيل ميسي في عدة مناسبات في الماضي وتعامل معه بدرجات متفاوتة من النجاح. عانى قلب دفاع أوروجواي الموهوب من مجموعة من الإصابات لكن عودته إلى المستوى جاءت في الوقت المناسب للأرجنتيني لدييجو سيميوني.

ليونيل ميسي قادر تمامًا على هزيمة أفضل المدافعين في العالم وسيتعين على أتلتيكو مدريد توخي الحذر من براعة الأرجنتيني. يمتلك خوسيه خيمينيز أساليبه الفريدة على أرض الملعب وسيريد أن يكون شوكة في حلق ليونيل ميسي يوم السبت.