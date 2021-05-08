لاعب يربك حسابات موسيماني قبل لقاء القمة.. والمدرب الجنوب إفريقي يطالب بسرعة تجهيزه

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغموض يصاحبها حالة من القلق اربكت حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدما بات هناك غموض حول موقف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم فريق النادي الأهلي، من المشاركة في لقاء القمة المقبلة أمام الغريم التقليدي الزمالك في المباراة المقرر انطلاقها مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتفاجأ موسيماني بغموض موقف أجايي من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك بعد تأكيدات الجهاز الطبي جاهزية اللاعب لمباراة القمة منذ فترة طويلة قبل أن يعود ليأكد استمرار تأهيل اللاعب النيجيري.

ويسعى الجهاز الطبي لسرعة تجهيز أجايي وإجراء فحص طبي جديد للاعب لحسم موقفه النهائي في الساعات المقبلة.

ويعاني جونيور أجايي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها مطلع شهر أبريل الماضي، إلا أن اللاعب لم يعد إلى تدريبات فريق النادي الأهلي الجماعية وواصل فقراته التدريباته طوال الفترة الماضية.

وبات من الصعب لحاق أجايي باللقاء أمام الزمالك بسبب استمرار تأهيله، الأمر الذي أربك حسابات موسيماني .

وطلب موسيماني من الجهاز الطبي ضرورة تجهيز اللاعب إلى مبارتي صن داونز، المقرر إقامتها منتصف شهر مايو الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.