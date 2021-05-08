الامارات | تعرف إلى موعد حسم لقب دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد حسم لقب دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل حسم هوية بطل لقب دوري الخليج العربي، عقب مباريات الجولة الـ 25 التي شهدت فوز الجزيرة على العين بهدفين دون رد، وانتصار بني ياس على الظفرة بخمسة أهداف دون رد.



ويتصدر الجزيرة لائحة الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما يمتلك بني ياس 53 نقطة في المركز الثاني، إذ تقتصر المنافسة على اللقب بين الفريقين.



ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ 26 التي ستحدد هوية البطل الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي الجزيرة مع خورفكان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بينما يلعب بني ياس مع الوحدة في الشامخة.

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