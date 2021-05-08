شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة مساء الاثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي قد تلقى عدة صدمات في الفترة الماضية نتيجة لإصابة بعض اللاعبين في صفوف الفريق، مما يترتب عليه غياب البعض في لقاء القمة.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة القمة كل من على معلول وجونيور أجايى وحمدي فتحي، إذ يعاني على معلول الظهير الأيسر للفريق من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وأشارت التقارير أنه من الصعب أيضًا لحاق معلول بمبارة صن داونز المقرر لها نصف شهر مايو الحالي.

بينما يعاني حمدي فتحي من إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام منتخب كينيا في شهر مارس الماضي وأصيب جونيور أجايي بشد في العضلة الضامة خلال مباراة فريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات التي أقيمت في شهر أبريل الماضي.

كما يعاني سعد سمير من شد في العضلة الضامة، وأشارت التقارير أنه بحاجة إلى راحة 5 أيام على الأقل قبل العودة إلى التدريبات.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود عبدالمنعم «كهربا»، بعدما اشتكى من العضلة الخلفية قبل مواجهة الأهلي والاتحاد والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وأشارت التقارير إلى استمرار غياب الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود عن الأهلي أمام الزمالك في القمه القادمة نظرًا لعدم الجاهزية الفنية بسبب معاناتهم من إصابات كبيرة استغرقت فترة زمنية طويلة.

ويذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة عن 20 مباراة خاضها، بينما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة عن 18 مباراة.