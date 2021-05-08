شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يقترح لائحة لتحفيز لاعبي إنبي لدخول المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي إنبي على مجلس إدارة ناديه وضع لائحة جديدة للفريق.

ويسعى حلمي طولان من خلال اللائحة الجديدة على تحفيز اللاعبين من أجل السعي بقوة للدخول ضمن فرق المربع الذهبي لجدول المسابقة.

ويستعد إنبي لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة، الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والتي ستجرى على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي.

وينتظر أن يرفع حلمي طولان تصوره للائحة الجديدة عقب انتهاء الفريق من مواجهة الاتحاد السكندري.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، بعد الخسارة الأخيرة التي لقيها من غزل المحلة في الجولة المنقضية.