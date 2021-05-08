شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يطلب الرحيل من الأهلي والعودة إلى الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الأهلي، من حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، التدخل لدى ناديه الحالي من أجل إعادته للفريق الساحلى بعد سوء الحظ وغياب التوفيق الذي عانى منه منذ انضمامة للقلعة الحمراء.

ويأمل بواليا في نجاح المجهودات التي يجريها الزناتى في إقناع الأهلى بالموافقة على الرحيل نهاية الموسم، خصوصًا أن مسؤولى النادي يخشون التعرض لهجمة انتقادات شديدة من قبل الجماهير الحمراء.

وأبدى مسؤولو الجونة موافقة مبدئية على استعادة اللاعب، لكن يبقى القرار النهائي في يد الأهلي.