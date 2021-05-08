شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبي الاتحاد بالفوز على إنبي لتعويض الخسارة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد السكندري جلسة مع لاعبي الفريق الكروي الأول استعداداً لمواجهة انبي.

ويحل الاتحاد ضيفاً على انبي في المباراة المقررة بينهما «الاحد» ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري والتي ستجرى على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي.

وشدد حسام حسن على لاعبيه خلال الجلسة التي جمعته بهم على ضرورة تحقيق الفوز على إنبي لتعويض الخسارة الأخيرة التي لقيها الفريق من الأهلي في الجولة السابقة.

ويدخل الاتحاد مواجهة انبي محتلاً المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 29 نقطة.

وقال حسام حسن للاعبين: «مباراة انبي لاتحتمل القسمة على اثنين ويجب الفوز بها للحفاظ على الحظوظ والفرص في الدخول ضمن فرق المربع الذهبي لجدول المسابقة».