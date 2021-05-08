شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: لجأنا لـ«فيفا» بسبب عدم التزام الزمالك بتعهداته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن باتشيكو لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم التزام نادي الزمالك بتعهداته للمدير الفني.

وأشار فاروق إلى أن باتشيكو له راتب ثلاثة أشهر متأخرة لدي نادي الزمالك، فضلاً عن الشهرين قيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد.

وأضاف وكيل باتشيكو أنه بعد مباراة سيراميكا كيلوباترا التي أدارها باتشيكو، عقد أحد أعضاء مجلس الإدارة جلسة مع باتشيكو، وأبلغه خلالها برغبة الزمالك في إنهاء التعاقد دون إبداء أي أسباب ومبرارات، وتم تحديد وقت معين لسداد كافة مستحقات باتشيكو المتأخرة والتي تتضمن الشرط الجزائي وراتب الثلاثة شهور المتأخرة وحتي الأن لم يتم السداد.

وقدم باتشيكو شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يطالب فيها بالحصول على كافة مستحقاته وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض المادي عن الاضرار التي تعرض لها.

وقال شريف فاروق إن باتشيكو من نوعية المدربين الذين لا يفضلون إثارة الازمات إلا أنه استنفد كل المحاولات مع مسؤولي الزمالك للحصول على حقوقه ولم يجد أمامه سوى طرق أبواب فيفا للحصول على مستحقاته.