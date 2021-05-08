شكرا لقرائتكم خبر عن المباراة الأهم في الموسم.. كيف يُمكن لكومان قيادة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل برشلونة أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو يوم السبت في مباراة حاسمة على رأس جدول الترتيب في سباق التتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

يمكن للعمالقة الكتالونيين أن يتصدروا السباق بالفوز على روجيبلانكوس، مؤقتًا على الأقل، وسيعرفون أن أي شيء بخلاف النقاط الثلاث أمر لا بد منه إذا أرادوا تحقيق الثنائية.

سيكون ألفريد شرودر مرة أخرى على خط التماس لبرشلونة، حيث أكمل رونالد كومان إيقافه في مباراتين، ولم يواجه أصحاب الأرض سوى القليل من مشاكل الإصابة في المباراة.

دعونا نرى كيف يمكن للبرسا أن يواجه الأتليتي:

الدفاع:

أجرى المدرب الهولندي كومان تغييرات على دفاعه في المباراة الأخيرة، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أي اللاعبين سيحصل على إذن المشاركة أمام أتلتيكو.

قد يعود أوسكار مينجيزا إلى التشكيلة الأساسية بعد الحصول على قسط من الراحة أمام فالنسيا، على الرغم من أن رونالد أراخو يأمل في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.

من المُحتمل أيضًا أن يبدأ كليمنت لينجليت من جديد، على الرغم من ارتكابه لخطأ آخر في المباراة الأخيرة، حيث يبدو أن كومان حريص على الحصول على لاعب يساري كواحد من لاعبي الدفاع الثلاثة.

يبدو أن السؤال المهم الآخر الوحيد في الدفاع هو من يبدأ بين سيرجينو ديست وسيرجي روبرتو. كان هناك همسات هذا الأسبوع بأن ديست قد أزعجته إصابة طفيفة مؤخرًا، لكن روبرتو عانى منذ عودته من الإصابة.

الوسط:

يبدو من غير المُحتمل أن تكون هناك أي مفاجآت في خط الوسط حيث يتوقع أن يبدأ كل من فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس والمتألق بيدري المباراة الحاسمة.

سيكون هناك الكثير من التركيز على دي يونج لدفع الفريق إلى الأمام، بينما كان بوسكيتس مثيرًا للإعجاب خلال الأشهر القليلة الماضية ويمكن أن يكون مفتاحًا خلال المباراة.

الهجوم:

كومان لديه خيارات في الهجوم ولكن يبدو من المُرجح أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الفرنسي أنطوان جريزمان سيستمران في التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل المستويات الرائعة للثنائي في الفترة الأخيرة.

وقدم الثنائي مستوى رائع للغاية في ملعب ميستايا وسيتم تكليفهما بتسجيل الأهداف اللازمة لقيادة برشلونة إلى قمة الجدول.

رفعته ثنائية ميسي أمام فالنسيا إلى 28 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإسباني، ولديه 32 في 42 مباراة ضد أتلتيكو مدريد حتى الآن في مسيرته.

التشكيلة الرسمية لبرشلونة من المتوقع أن تضم كلًا من: تير شتيجن، مينجويزا، بيكيه، لينجليت، ديست، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، ألبا، ميسي، جريزمان.