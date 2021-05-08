شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه سيرجيو راموس قبل مواجهة غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد غدًا الأحد نظيره إشبيليه ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسمياً يؤكد فيه أن راموس يعاني من إصابة في ساقه اليسرى، ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غيابه عن الفريق.

وقال البيان:«بعد الفحوصات التي أجراها فريق الخدمات الطبية في ريال مدريد على قائد الفريق سيرجيو راموس، فإنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب وتر العضلة شبه الغشائية في ساقه اليسرى».

يذكر أن قائد الفريق الملكي كان عائداً للتو من إصابة أبعدته لمدة طويلة، وشارك في لقاء الفريق أمام تشيلسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب أصيب مجدداً، لتتجدد فترة غيابه عن الفريق.