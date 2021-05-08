شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الحلول الودية ويشكو الزمالك للحصول على 23 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك أي حلول ودية لأزمة مستحقاته مع الزمالك.

وفتح مسؤولو الزمالك خطوط اتصال مع البرتغالي باتشيكو، من اجل إقناعه بالتوصل لحل ودي يقضي بحصوله على قيمة شهرين من راتبه وفقاً للشرط الجزائي، الموجود في عقده وغلق ملف تصعيد الأزمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتقدم جايمي باتشيكو بشكوي رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يطالبه فيها بالحصول على 1.5 مليون دولار قيمة عقده كاملاً مع الزمالك بعد قرار الإطاحة به وتعيين باتريس كارتيرون بديلاً له.

وكلف المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، الإدارة القانونية بالنادي بإعداد ملف كامل عن قضية باتشيكو، وارساله للمحامي الإيطالي سالفاتوري تشيفالي، المكلف بمتابعة القضية لدي الاتحاد الدولي.