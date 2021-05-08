شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآة خاصة للاعبي سيراميكا لتحفيزهم للفوز علي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة نادي سيراميكا كيلوباترا مكافآة خاصة للاعبي الفريق وجهازهم الفني في حالة تحقيق الفوز على بيراميدز.

ويحل سيراميكا كيلوباترا ضيفاً على نظيره بيراميدز، الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون لمباريات الدوري.

ويدخل سيراميكا المواجهة محتلاً المركز الثامن في جدول المسابقة وله 27 نقطة، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز والتقدم خطوة كبيرة نحو فرق المربع الذهبي.

وسيعلن ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا أسماء اللاعبين الذي سيخوضون المواجهة عقب المران المسائي الذي سيؤديه الفريق، السبت، ليتوجه اللاعبون بعدها للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.