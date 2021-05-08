شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد نيمار حتى 2026 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIN Sports أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 29 عاما قد مدد عقده مع باريس سان جيرمان لأربع سنوات جديدة, حيث ينتهى عقده الحالي في يونيو 2022 ووفقا للاتفاق الجديد يمتد عقد نيمار الى عام 2026.

وسبق وأن انضم نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من نادي برشلونة الإسباني في صفقة ضخمة مقابل 222 مليون يورو

وأسهم نيمار في قيادة باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وإلى نهائي البطولة الموسم السابق.

وذكرت تقارير عديدة أن نيمار أعلن منذ فترة كبيرة عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة بشكل خاص الى برشلونة لكنه استمر مع النادي الفرنسي وسط تكهنات بعروض انضمام لفرق كبرى أمثال ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويأمل باريس سان جيرمان في تمديد عقد نجمه الثاني كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا والذي ينتهي تعاقد في نهاية الموسم المقبل.