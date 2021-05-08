شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد ساوثهامبتون والدوري الإسباني والمصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت 8-5-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والمصري.

إذ يستضيف ليفربول سامثهامبتون، كما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، ويلعب الإنتاج الحربي مع المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه ليدز يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتنقلها قناة bein sports 1 premium.

ويلتقي شيفيلد يونايتد بكريستال بالاس، ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويذاع عبر قناة bein sports 2 premium.

ويلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي ضمن منافسات نفس الجولة، في تمام السادسة والنصف مساءُ، وتذاع المباراة عبر bein sports 1 premium.

ويحل ساوثهامبتون ضيفُا على ليفربول في ملعب الانفليد، ضمن منافسات الجولة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء في تمام التاسعة والربع مساءً، ويذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

ومن المتوقع أن يقود المحترف المصري محمد صلاح تشكيل الريدز أمام ساوثهامبتون.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يستضيف برشلونة نظيره أتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام الرابعة والربع عصرًا، ويذاع عبر قناة bein sports 1.

وفي الدوري الألماني يواجه بوروسيا دورتموند نظيره لايبزيج ضمن منافسات الجولة الـ32، ويقام اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرًا، وتنقله قناة bein sports Fr 3.

كما يلعب بايرن ميونخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات نفس الجولة، ويقام اللقاء في تمام السادسة والنصف مساءً، ويذاع عبر قناة bein sports FR 1.

وفي الدوري المصري الممتاز، يحل الإنتاج الحري ضيفًا على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساءً، وينقل عبر قناة On time sports 1.