رسمياً.. ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة قائده سيرجيو راموس مدافع الفريق، وذلك قبل مواجهة النادي أمام إشبيلية، غدا الأحد.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في ظل صراع الفريقين على المنافسة حول لقب الليجا.

وأصدر النادي الملكي، بيانا رسمياً يؤكد فيه أن راموس يعاني من إصابة في ساقه اليسرى.

وقال بيان ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجراها فريق الخدمات الطبية في ريال مدريد على سيرجيو راموس، فإنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب وتر العضلة شبه الغشائية في ساقه اليسرى".

ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب سيرجيو راموس عن الفريق.

جدير بالذكر أن قائد الفريق الملكي، كان عائداً للتو من إصابة أبعدته لمدة طويلة، وشارك في لقاء الفريق أمام تشيلسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن اللاعب أصيب مجدداً، لتتجدد فترة غيابه عن الفريق.