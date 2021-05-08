يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 8-5-2021، لحساب الجولة 35.

يستقبل فريق برشلونة نظيره اتلتيكو مدريد، على ملعب الكامب نو، في مباراة حاسمة قد تحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري الاسباني 2021، على الرغم من تبقي 4 جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر اتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “ريال مدريد” الذي سيواجه إشبيلية غدًا لحساب الجولة الحالية.

وجمع اتلتيكو مدريد 76 نقطة، من 23 فوز، و7 تعادلادت، بينما خسر في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 61 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا، كأقوى خط دفاع في الدوري الاسباني هذا الموسم حتى الآن.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث خلف ريال مدريد بفارق الاهداف في المواجهات المباشرة، وجمع الفريق الكتالوني 74 نقطة، من 23 انتصار، و5 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم.

ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وثاني أقوى خط هجوم في الدوريات الخمس الكبرى بعد بايرن ميونخ، بتسجيله 80 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 33 مرة.

ولم يتمكن برشلونة من الفوز على اتلتيكو مدريد في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين، وسيسعى اليوم إلى فك العقدة بتحقيق الفوز إذا ما أراد مواصلة المنافسة على تحقيق اللقب حتى الرمق الأخير.

في المقابل، لن يتنازل فريق اتلتيكو مدريد عن الثلاث نقاط ايضًا، من أجل الحفاظ على الصدارة، التي سيفقدها على الفور لصالح برشلونة حال خسارته، أما لو تعادل، سيصبح مهددًا بفقدانها لصالح ريال مدريد حال فوزه على إشبيلية.

وتنقل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تذاع على قناة لا ليجا تي في بار.

ويدير مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد، الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.