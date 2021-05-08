شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على قمة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في صراع على قمة الدوري الإسباني والذي قارب على نهايته، وتتنافس فيه 4 فرق حتى الآن وهى فرق أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، حيث يلعب اليوم فريق برشلونة هذه المباراة وهو يملك 74 نقطة من 34 مباراة يحتل بها المركز الثالث حاليا، بينما يلعب ضيفه متصدر الدوري الاسباني فريق أتلتيكو مدريد وهو يملك 76 نقطة من 34 مباراة.

فريق برشلونة يدخل هذه المباراة والتي ستقام على أرضه في كامب نو وقد حقق 3 انتصارات وهزيمتين في آخر 5 مباريات، بينما يدخل منافسه أتلتيكو مدريد هذه المباراة محققا 3 انتصارات وهزيمة وتعادل في آخر 5 مباريات.

المباراة ستقام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports التالية:

- beIN Sports 1 HD Premium

- beIN Sports 4K