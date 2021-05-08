بيان ناري من الريال وبرشلونة واليوفي على تهديدات «اليويفا» بسبب دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بياناً مشتركاً اليوم السبت، للرد على قرارات الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التأديبية بشأن الفرق التي قررت الانسحاب والبقاء في بطولة السوبر الأوروبي.

وكان "اليويفا" قد اتخذ إجراءات تأديبية تجاه الأندية التسعة التي انسحبت من بطولة دوري السوبر الأوروبي، فيما ستحال الأندية الثلاثة الأخرى المشاركة والتى لم تنسحب وهى "برشلونة، ريال مدريد، ويوفنتوس" إلى الهيئات التأديبية فى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاتخاذ القرار بشأنها.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ريال مدريد البيان، والذي جاء فيه: "فيما يتعلق ببيان صدر يوم 7 مايو من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن الدوري الممتاز وموقف بنسبة 9 أندية تأسيسها نادي برشلونة ويوفنتوس ونادي ريال مدريد".

وأضاف البيان: "تلقت أندية الدوري الممتاز - ولا تزال تتلقى - ضغوطًا وتهديدات وجرائم للتخلي عن المشروع ومسؤوليتها وحقها فى تقديم حلول لنظام كرة القدم البيئي من خلال مقترحات ملموسة ناتجة عن حوار بناء،. هذا غير مقبول فى حال إصدار القانون والمحاكم بالفعل حكمًا بشأن مشروع السوبر الأوروبى يأمر فيفا ويويفا بشكل قاطع بالامتناع أثناء معالجة الإجراءات القضائية، بشكل مباشر أو من خلال الكيانات التابعة لهما عن اتخاذ أى إجراء قد يعاقب الأندية المؤسسة أو يتعارض مع ذلك، الدوري الممتاز، وبالتالى الاعتراف بظهور القانون الجيد للمبادرة المذكورة."

وتابع: "تم تصميم مشروع السوبر الأوروبى بالاشتراك مع 12 ناديًا مؤسسًا لها من أجل توفير حلول للوضع غير المستدام الذي تواجهه أسرة كرة القدم حاليًا ؛ أعربت الأندية المؤسسة الاثني عشر ، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين في كرة القدم الأوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي ، معتبرين أنه من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان استدامة رياضتنا. لذلك ، في 18 أبريل ، أعلنت الأندية الـ 12 المؤسسة عن رغبتها في إنشاء الدوري الممتاز وإنشاء قناة اتصال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، بروح بناءة وتعاونية بين الأطراف، كما تم إخطارهم بذلك في ذلك التاريخ؛ من أقصى درجات الاحترام للهياكل الحالية لكرة القدم ونظامها الإيكولوجي؛ بهذا المعنى، وافقت الأندية المؤسسة صراحة على أن الدوري الممتاز لن يحدث إلا إذا تم الاعتراف بالمنافسة المذكورة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الفيفا أو إذا تم الاعتراف بها ، بموجب النظام القانوني المعمول به، على أنها منافسة متوافقة مع جميع الأغراض مع استمرارية الأندية المؤسسة في البطولات الوطنية الخاصة بكل منها. ومع ذلك ، على الرغم من إدراكهما لهذه الشروط ، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا إنشاء أي قناة اتصال مناسبة ، لتحقيق الاستقرار المالي لعائلة كرة القدم الأوروبية بأكملها ، المتأثرة حاليًا بأزمة عميقة تهدد بقاء العديد من الأندية ؛ والدليل على ذلك هو التزام الدوري الممتاز بدفع مدفوعات التضامن السنوية التي تضاعف ماديًا تلك التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، والالتزام بتعزيز قواعد الاستدامة المالية من خلال إنشاء نظام رقابة واضح وشفاف وفعال تم التحقق منه من قبل الخبراء."

وأكمل البيان: "لقد فهمت الأندية الـ 12 المؤسسة الدوري السوبر على أنها فرصة فريدة لتزويد المشجعين حول العالم بأفضل مشهد ممكن وزيادة الاهتمام العالمي بهذه الرياضة ، والتي تواجه اتجاهات جديدة للأجيال تهدد مستقبلها. من ناحية أخرى ، كانت تهدف أيضًا إلى الترويج لكرة القدم النسائية على مستوى العالم ، وهي فرصة تاريخية للترويج لها."

وأضافت الأندية الثلاثة في بيانها: "نحن ندرك تمامًا تنوع ردود الفعل، في مجالات مختلفة جدًا، التي أنتجتها مبادرة السوبر الأوروبى ، وبالتالي ، الحاجة إلى التفكير في الأسباب التي أدت إلى ظهور ردود الفعل هذه وإعادة النظر في النهج المقترح في كل ما هو من الضروري. ومع ذلك ، فإننا نتحمل مسؤولية خطيرة إذا كنا ندرك الاحتياجات والأزمة النظامية لقطاع كرة القدم ، وهو ظرف دفعنا للإعلان عن الدوري الممتاز ، فقد تخلينا عن مهمتنا لتقديم حلول وإجابات فعالة ومستدامة للقضايا التي تهدد العالم."

وتابعت: "نأسف بشدة لأن أصدقائنا وشركائنا المؤسسين لمشروع الدوري الممتاز منغمسون في موقف غير متماسك - وغير متسق - بعد أن تعهدوا ببعض الالتزامات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس. ومع ذلك ، نظرًا لأن المشاكل المادية التي دفعت الأندية الـ 12 للإعلان عن الدوري الممتاز قبل أسابيع قليلة لم تختف ، فإننا نكرر ذلك ، احترامًا لتاريخنا ، ومسؤوليتنا تجاه شركائنا وجماهيرنا ، من أجل الاستدامة المالية لـ بالنسبة للرياضة ومن أجل كرة القدم ، علينا واجب التصرف بمسؤولية والمثابرة في إيجاد الحلول ، على الرغم من الضغوط والتهديدات غير المقبولة التي نواصل تلقيها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم."

واختتمت الأندية الثلاثة بيانها بالقول: "نؤكد من جديد لفيفا ويويفا وجميع لاعبي كرة القدم ، كما فعلنا في عدة مناسبات منذ الإعلان عن الدوري الممتاز ، التزامنا وإرادتنا الحازمة للمناقشة ، مع الاحترام الواجب ، دون ضغوط على الإطلاق. مع احترام سيادة القانون ، أنسب الحلول لاستدامة أسرة كرة القدم بأكملها."