شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يشكون الإجهاد قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات، مما دفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، لتخفيف الجرعات التدريبية في مران الجمعة.

وحرص إيهاب جلال على وضع برنامج استشفائي يؤديه اللاعبون عقب التدريبات الجماعية لتخليصهم من آثار الإجهاد لتفادي تعرض أى منهم لإصابة تبعده عن الفريق لفترة طويلة.

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي في المباراة التي ستجري بينهما، الاثنين، على أرض ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري.

ويسعي الإسماعيلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي والعودة للإسماعيلية بالنقاط الثلاث من أجل الزحف نحو فرق وسط جدول المسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.