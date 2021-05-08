شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فني لتحديد موقف مشاركة مارسيلو مع الإسماعيلي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي الإسماعيلي اختبارا فنيا، السبت، لتحديد مدي قدرته على المشاركة أمام البنك الاهلي في المباراة المقبلة لتفادي تجدد إصابته مرة أخرى خصوصاً أنه غاب عن الفريق لفترة طويلة.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي جاهزية حسين السيد «مارسيلو» الظهير الأيسر للفريق للمشاركة أمام البنك الأهلي من الناحية الطبية.

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي في المباراة التي ستجري بينهما، الاثنين، على أرض ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على عقد جلسة مع اللاعب وتحديد بعض المهام الذي يرغب في تنفيذها خلال الفترة المقبلة خصوصاً أنه من عناصر الخبرة في الفريق الذي يسعي المدير الفني للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وانتظم حسين السيد في التدريبات الجماعية للإسماعيلي، الجمعة، بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة المنقضية بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

ويسعي الإسماعيلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي والعودة للإسماعيلية بالنقاط الثلاث من أجل الزحف نحو فرق وسط جدول المسابقة. ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.