شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يجري المسحة الثانية لفيروس كورونا في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك المسحة الثانية له في العاصمة الرواندية كيجالى استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي تقام برواندا.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترةمن 16 إلى 30 مايو الحالي.

كانت بعثة الزمالك بعد الوصول لرواندا قد خضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة للاطمئنان على جميع اللاعبين.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش و يعاونه كلا من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جوده مدرب

تتكون بعثة الفريق من:

طارق السعيد رئيس بعثة

والجهاز الفنى أجوستى وياسر عبد الوهاب وسمير جودة ..و ١٣ لاعب وهم:

انس اسامة ومصطفى مكاوى وهيثم السحرتى وعمر هشام واسلام سالم ومصطفى مشعل واحمد حاتم واحمد ياسر عبد الوهاب ومهابياسر ووالتر هودج ومالكو سليمانى ومايكل فاكوادى وشينميلو الونو.

وتواجد الزمالك فى المجموعه الثالثة والتى تضم كلا من: دوانس السنغالى وفيرافيارو مابوتو الموزنبيقى والبترول الجزائري