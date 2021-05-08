شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو الزمالك أمام سموحة قبل مواجهة الأهلي الاثنين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر لمسات وتمريرات خلال مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب اللاعبين قبل مواجهة الاهلي

ووصل عدد اللمسات التي خرج بها فرجاني ساسي من المباراة الى 90 لمسة وعدد التمريرات 64 تمريرة .

وجاء طارق حامد في المركز الثاني بـ 69 لمسة و50 تمريرة .

بينما جاء اللاعب محمود حمدي الونش في المركز الثالث من حيث عدد اللمسات بـ 67 لمسة واللاعب أحمد أبو الفتوح في المركز الثالث منحيث عدد التمريرات بـ 50 تمريرة .

أما من حيث عدد التسديدات فجاء اللاعب المغربي اشرف بن شرقي في المركز الأول بـ 4 تسديدات ثم طارق حامد وفرجاني ساسي بـ 3 تسديدات ثم يوسف اوباما وحمدي فتحي بتسديدتين .

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرينلبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.