شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: اختبار طبي لجمعة في تدريب اليوم قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سيخضع لاختبار طبي على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت ، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الأهلي القادمة في الدوري ، والمقرر لها الإثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وأضاف أسامة أنه في حالة اجتياز جمعة للاختبار الطبي سيكون متاحًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما أكد أسامة أن عبدالله جمعة يسير بشكل طيب في البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة.