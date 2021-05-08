شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الأهلي بدون غيابات.. ولدينا كتيبة مقاتلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتزام اللاعبين بالتعليمات التي منحها الجهاز الفني لهم، بشأن تفادي الحصول على الكروت الصفراء التي كانت ستؤثر على غياب بعض اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقبلة.

وقال كارتيرون: «من الجيد أننا سنلعب القمة بدون غياب أي من العناصر الأساسية».

وتابع المدرب الفرنسي: «جاهزون للمباراة بكامل تركيزنا الفني ولدينا كتيبة لاعبين مقاتلين».

ويتصدر الزمالك القمة برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي في الوصافة.