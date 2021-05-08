شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتخذ قراره بشأن العرض القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض يوسف أوباما لاعب الزمالك العرض القطري الذي تلقاه خلال الأيام الماضية، وقرر اللاعب البقاء في القلعة البيضاء لارتباطه بجماهير الزمالك.

وكانت اللجنة الثلاثية قد ناقشت أوباما في رغبته في الاحتراف، لكن اللاعب أكد استمراره مع الأبيض.

ورفض اللاعب العرض وقرر استكمال مسيرته مع الزمالك تقديرًا لناديه وجماهيره، كما أخبر اللجنة.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة