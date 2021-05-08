شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك توثق عقود لاعبي الفريق خوفًا من رحيلهم مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الثلاثية بقيادة المستشار عماد عبد العزيز توثيق عقود لاعبي الفريق اللي تم تجديد عقودهم الفترة الأخيرة.

جاء هذا القرار حتى لا يرحل اللاعبون بشكل مجاني مثلما حدث من قبل مع عدد من اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة