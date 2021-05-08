شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يضع شرطًا وحيدًا للتجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مع إدارة النادي ورفض التجديد قبل الاتفاق على المقابل النادي.

وطلب اللاعب تعديل عقده والتصعيد للفئة الاولي بالفريق التي تحصل على قيمة مالية من ١٧ إلى ٢٠ مليون جنية سنويا للتجديد، وفي حال الرفض سيرحل عن صفوف الفريق.

ويستعد المارد الأبيض لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.