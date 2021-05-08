شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوضح للاعبي الزمالك نقاط ضعف الأهلي قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت.

وطلب المدير الفني من اللاعبين إغلاق ملف مباراة سموحة بشكل تام، والتركيز فقط على مواجهة الأهلي المقبلة من اجل الفوز بها

ووفقا لمصدر بالجهاز الفني فان كاريترون سيخبر لاعبيه بنقطة ضعف الأهلي في جلسة اليوم لاستغلالها في حسم القمة لصالح فريقه.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.