شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الشائعات آفة العصر وسنواجهها بالوعي وحملة تصدوا معنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالبرنامج القومي لمواجهةالشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «تصدوا معنا»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تم إطلاقه في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاصة بضرورة تفعيل دور الشباب في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن وفى مقدمتها الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يقوم البعض بتداولها عبر مختلف الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي. مشيرا أن الشائعات أصبحت آفة العصر وان البرنامج أصبح يمثل أحد أهم الآليات التي التى تساهم من خلال رؤي الشباب في مواجهة والتصدى للشائعات حول مختلف القضايا الوطنية المصرية. مؤكدا على حرص الوزارة على تضمين البرنامج للعديد من الوسائل التدريبية ومنها اللقاءات المتنوعة مع مختلف المسؤولين ورجال الدولة وكبار المثقفين والسياسيين ورجال الفن والأدب والثقافة.

وخلال اللقاء الذي جمع أعضاء البرنامج بمحافظ مطروح أكد المحافظ أهمية التصدي للشائعات خاصة مع حروب الجيل الرابع، وانتشار استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وخطورة الشائعات على استقرار المجتمع وخطوات التنمية، مشيرًا إلى تقديم كافة الدعم لتنفيذ البرنامج بمطروح. .

وأوضح مدربو البرنامج بمطروح، أنه تم البدء التجريبى للبرنامج في 27و28 فبراير الماضى مع تنفيذ 6 مجموعات، شارك فيه 142 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة في الفئة العمرية من سن 18 إلى 45 عامًا على مدى 64 ساعة تدريبية، والترحيب بالراغبين في تلقى التدريب بالبرنامج، والذى يتضمن تعريف الأمن القومى ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة وحروب الجيل الرابع، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية استخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال فرق عمل.

وأكد اللواء خالد شعيب، تقديم كافة الدعم مع الترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين البرنامج وتنفيذه بمطروح قريبًا مع الحرص على استدامته؛ لاستيعاب مزيد من شباب مدن المحافظة، وعرض الخطة الزمنية والأنشطة المشاركة لتوفير قاعات التدريب اللازمة والبيانات والمعلومات المطلوبة ووسائل العرض والتيسير على الشباب المشاركين من مدن المحافظة.