شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة يواصل برنامجه التأهيلي بعد غيابه عن مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وخاض جمعة بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة سيغيب على اثرها عن مباراة القمة .

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.