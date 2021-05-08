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سبت كروي ناري.. موقعة برشلونة وأتلتيكو وقمة السيتي وتشيلسي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمواجهات المرتقبة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الممتاز

ليدز يونايتد – توتنهام

13:30 مصر، 13:30 bein sport premium 1

شيفيلد يونايتد – كريستال بالاس

16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 2

مانشستر سيتي –

18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 1

– ساوثامبتون

21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1

ألافيس – ليفانتي

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1

– أتلتيكو مدريد

16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1

قادش – ويسكا

18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو – أوساسونا

21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport HD1

سبيزيا – نابولي

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3

أودينيزي – بولونيا

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4

إنتر – سامبدوريا

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3

فيورنتينا – لاتسيو

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

المقاولون العرب – الانتاج الحربي

21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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