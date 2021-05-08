سبت كروي ناري.. موقعة برشلونة وأتلتيكو وقمة السيتي وتشيلسي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمواجهات المرتقبة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد – توتنهام
13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1
شيفيلد يونايتد – كريستال بالاس
16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 2
مانشستر سيتي – تشيلسي
18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 1
ليفربول – ساوثامبتون
21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1
ألافيس – ليفانتي
14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1
برشلونة – أتلتيكو مدريد
16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1
قادش – ويسكا
18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو – أوساسونا
21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport HD1
سبيزيا – نابولي
15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3
أودينيزي – بولونيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4
إنتر – سامبدوريا
18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3
فيورنتينا – لاتسيو
20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3
المقاولون العرب – الانتاج الحربي
21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1