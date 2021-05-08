سبت كروي ناري.. موقعة برشلونة وأتلتيكو وقمة السيتي وتشيلسي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمواجهات المرتقبة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد – توتنهام

13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1

شيفيلد يونايتد – كريستال بالاس

16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 2

مانشستر سيتي – تشيلسي

18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 1

ليفربول – ساوثامبتون

21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني

ألافيس – ليفانتي

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1

برشلونة – أتلتيكو مدريد

16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1

قادش – ويسكا

18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو – أوساسونا

21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport HD1

الدوري الإيطالي

سبيزيا – نابولي

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3

أودينيزي – بولونيا

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4

إنتر – سامبدوريا

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3

فيورنتينا – لاتسيو

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري

المقاولون العرب – الانتاج الحربي

21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1