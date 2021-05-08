بطولة السعودية: التعاون يمدد عقد مدربه إل مايسترو

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الرياض : أعلن نادي التعاون السعودي تمديد عقد مدربه الصربي الإنكليزي الشاب نستور إل مايسترو حتى 2022، عقب انتصاره على الأهلي في الدوري المحلي.

وقال التعاون، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي، برئاسة علي الشايعي، رسميا إجراءات تجديد عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول، البريطاني نيستور إل مايسترو، لمدة موسم واحد حتى 2022".

وتولى إل مايسترو المسؤولية الفنية في آذار/مارس الماضي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون واستطاع أن يصعد بالتعاون إلى نهائي كأس الملك.

كما خاض مع التعاون 6 مباريات بجميع المسابقات، فاز في 5 وخسر في واحدة فقط. وحقق التعاون فوزًا متأخرًا على الأهلي الجمعة (4 2) في الدوري المحلي.

وقال إل مايسترو عقب المباراة "كانت مواجهة مثيرة للغاية، تحكمنا فيها بشكل كامل.. وبين الشوطين لم أكن راضيا عن التعادل، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد".

وأضاف: "حالة الطرد للاعبنا، وركلة الجزاء التي سجل منها الأهلي هدف التعادل الثاني، كانت صدمة بالنسبة لنا.. أحترم الحكام، ورغم ما حدث، كنا واثقين من الفوز، ونجحنا في تحقيقه خلال الوقت بدل الضائع".

ويحتل التعاون المركز الرابع راهنا في الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث، لكنه لعب مباراة أكثر.

واشرف إل مايسترو، المولود في صربيا، سابقا على سبارتاك ترنافا السلوفاكي وقاده الى لقب الدوري في 2018، سيسكا صوفيا البلغاري وشتورم غراتس النمسوي.