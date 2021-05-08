طوكيو 2020: لا شيء سيمنع إقامة الألعاب الأولمبية

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سيدني : أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسترالي جون كوتس السبت، بأن لا شيء سيمنع اقامة دورة ألعاب طوكيو الأولمبية على الرغم من المخاطر جراء جائحة كوفيد 19.

ورد كوتس على سؤال لوكالة "فرانس برس" عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل، مرّة جديدة أو الغائها بقوله "كلا، لا وجود (لهكذا سيناريو)".

واضاف على هامش الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الأسترالية "لقد افصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولا يزال يقول ذلك إلى اللجنة الاولمبية الدولية".

وتابع "نواصل العمل معه (رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا) في ما يتعلق بجميع الاجراءات الصحية، الأمور تسير كما يجب".

واوضح "أمضينا القسم الاول من العام الماضي لدراسة أسوأ السيناريوهات المحتملة، ثم قمنا بدراسة الاجراءات الضرورة الواجب اتخاذها".

واضاف "كل الاجراءات التي اتخذناها تهدف الى حماية سلامة الرياضيين وسكان اليابان"، داحضا المزاعم بأن اللجنة الاولمبية تضع الرياضة والأمور المادية قبل عوامل الصحة.

وكان سوغا تحدّث الى الرئيس الاميركي جو بايدن في نيسان/ابريل وأكد له بأن بلاده تقوم بكل شيء ممكن لاحتواء جائحة كوفيد 19 واقامة العاب "آمنة". لكن الشكوك لا تزال تحوم حول اقامة الالعاب لا سيما بعد تمديد اليابان لفرض حالة الطوارئ في البلاد في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، لثلاثة أسابيع جديدة حتى 31 أيار/مايو.