باتشيكو يشكو الزمالك للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك إن البرتغالي جايمي باتشيكو قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليطلب الحصول على 1.5 مليون دولار من النادي الأبيض.

وكانت إدارة الزمالك السابق قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي سبتمبر الماضي ليخلف الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أن تقرر الإدارة الحالية الإطاحة بالمدرب مارس الماضي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكره اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن المدرب البرتغالي قد شكوى ضد الزمالك يطلب فيها الحصول على باقي قيمة عقده والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار خاصة وأن فسخ التعاقد تم من جانب الزمالك.

وأكمل المصدر أن الإدارة الحالية تحاول التدخل سريعًا من خلال التعاون مع محامي إيطالي لإيجاد حل لهذه القضية.