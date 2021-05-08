حسم بريميرليج وقمة بالليجا.. تعرف على أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث سيتم حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً في حالة فوز مانشستر سيتي على تشيلسي.

وتقام في الساعة السادسة والنصف مساءً، مباراة هامة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في صدام تحديد لقب بريميرليج بشكل رسمي، حيث يحتاج سيتي للفوز للظفر باللقب.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في تحدي جديد في الساعة التاسعة والربع مساءً، أمام ساوثامبتون في صراع الوصول إلى المربع الذهبي بالبريميرليج.

وفي بطولة الدوري الإسباني، تقام قمة بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، حيث ستحدد بشكل كبير فرص كل فريق في صراعهم حول اللقب، إذا تمكن فريق التغلب على الأخر.

ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت:

دوري WE المصري

المقاولون العرب والانتاج الحربي - الساعة التاسعة والنصف - اون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبر - الساعة الواحدة والنصف - بي إن سبورتس بريميوم 1

مانشستر سيتي وتشيلسي - الساعة السادسة والنصف - بي إن سبورتس بريميوم 1

ليفربول وساوثامبتون - الساعة التاسعة والربع - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإسباني

برشلونة وأتلتيكو مدريد - الساعة الرابعة والربع - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري التركي

جالاتا سراي وبيشكتاش - الساعة السابعة والنصف مساءً.

سبيزيا كالتشيو ونابولي - الساعة الثالثة عصراً.

إنتر ميلان وسامبدوريا - الساعة السادسة مساءً.

فيورنتينا ولاتسيو - الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ولايبزيج - الساعة الثالثة والنصف عصراً.

بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة السادسة والنصف مساءً.

الدوري الفرنسي

ليون ولوريان - الساعة الخامسة مساءً.