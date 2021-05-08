شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن الطوارئ للقمة .. الفريق يختتم تدريباته اليوم ومعسكر مغلق استعدادا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران ، استعدادا للقاء الأهلي

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.