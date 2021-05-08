شكرا لقرائتكم خبر عن أندية دوري السوبر ستواجه عقوبات بعد اتفاق اليويفا مع المنشقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة، إن الأندية الثلاثة المتبقية بمشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ستواجه عقوبات من اليويفا الذي توصل لاتفاق مع تسعة أندية أخرى انضمت للخطة في البداية.

وأوضح اليويفا في بيان أن الأندية التسعة، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال من إنجلترا وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا وأتليتيكو مدريد الإسباني، وقعت على «إعلان التزام» يتضمن خطوات «لإعادة الدمج».

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا: «اعترفت هذه الأندية بأخطائها بسرعة واتخذت إجراءات تظهر ندمها والتزامها في المستقبل». وأضاف: «لا يمكن قول نفس الشيء عن الأندية التي لا تزال مرتبطة بما يسمى بدوري السوبر وسيتعامل اليويفا مع هذه الأندية في وقت لاحق».

وأكد اليويفا أنه سيبدأ الآن إجراءات انضباطية ضد يوفنتوس وريال وبرشلونة.