خالد الغندور يفجر مفاجأة: محمد شريف «زمالكاوي»

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة كبيرة، حيث قال إن أحد مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان "زمالكاوياً".

وشبه الغندور الأمر بلاعب الأهلي الحالي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، والذي كان يلعب للزمالك وهو ينتمي للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن قطع العيش صعب.

وكتب الغندور تدوينة عبر صفحته بموقع "فيس بوك" قال فيها: "محمد شريف زملكاوي ومن عائلة زملكاوية يا ترى هيمشي من النادي الاهلي عشان كان زملكاوي وعامل عقد معاكم وجاب هدفين في الزمالك ولا نمشي بس العاملين في القناة".

وأضاف: "كهربا كان أهلاوي ولعب في الزمالك والأمثلة كثيرة وقطع العيش صعب".

يشار إلى أن محمد شريف دخل دائرة اهتمامات عدد من الأندية الخارجية، وذلك بعد تألقه الملفت مع الأهلي خلال الموسم الجاري وخلال إعارته في صفوف نادي إنبي في الموسم الماضي.

ويتصدر شريف جدول هدافي فريق النادي الأهلي برصيد 9 أهداف بفارق هدف وحيد عن هداف الدوري الثلاثي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال عبدالواحد، لاعب المصري البورسعيدي برصيد 10 أهداف.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب من محمد شريف، قوله إن اللاعب بات قريبًا من الاحتراف في نهاية الموسم الجاري في ظل العروض المغرية التي المقدمة إلى اللاعب من أجل الحصول على خدماته نظرًا لتألقه مع الفريق الأحمر في المسابقات المحلية والقارية.

وتلقى محمد شريف عرضًا تركيًا في الآونة الأخيرة، حسبما أكد المصدر بالإضافة إلى وجود اهتمام من داخل الدوري السعودي والدوري الإماراتي.

وأشار المصدر إلى أنه لن يتم التقدم بعروض رسمية لضم اللاعب قبل معرفة موقف النادي الأهلي من رحيل محمد شريف وتحديد قيمة بيعه، من أجل البدأ في خطوط المفاوضات الرسمية.