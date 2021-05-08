سيرينو يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. ويتحدث عن انضمامه للقلعة الحمراء ومواجهة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد الأوروجوياني جاستن سيرينو، مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بتشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ملمحاً إلى احتمال ارتداء القميص الأحمر "يوما ما".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وصن داونز ذهاباً وإياباً يوميّ 15 و22 مايو الجاري، في مواجهة إفريقية مكررة بين اثنين من عمالقة القارة.

وكان سيرينو هدفاً للأهلي، بعد تعاقده أواخر العام الماضي مع بيتسو موسيماني قادماً من صن داونز بالتحديد، إلا أن حامل لقب دوري أبطال إفريقيا أغلق ملف الصفقة إثر مغالاة الطرف الجنوب إفريقي في مطالبه المادية.

وتحدث سيرينو عن مفاوضات الأهلي لضمه من صن داونز، والتي كانت قد جرت قبل أشهر ولم تكلل بالنجاح، وعن المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

وقال سيرينو، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "من الجيد دائما أن يهتم بي فريق كبير مثل الأهلي. أنا أركز بشدة على الاستمرار في الظهور بمستوى جيد ثم نرى ما سيحدث".

ووجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قال فيها: "أشكركم على الحب الذي أتلقاه دائما. وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء هذا القميص يوما ما".

من ناحية أخرى، قال سيرينو إن "مواجهة الأهلي نهائي مبكر. ستكون مباراة رائعة لأننا فريقان جيدان للغاية، وستكون مباراة مهمة أيضا لذا علينا الاستمتاع بها".

واعتبر اللاعب الأوروجوياني أن الأهلي "لديه لاعبون جيدون للغاية ومدير فني يجعلهم يلعبون بشكل جيد أيضا، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية"، لكنه أضاف: "لست خائفا من أي دفاع، فأنا أركز فقط على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لفريقنا".

وعن مواجهة مدربه السابق موسيماني، قال: "بيتسو هو المدرب الذي فعل أشياء جيدة معنا في صنداونز، وهو يستحق أن يكون في المكان الموجود به الآن. إنه يعرفنا كثيرا لكننا مستعدون له ولدينا فريق قوي للمضي قدما في البطولة الإفريقية. موسيماني سيلعب ضدنا مباراة رائعة".