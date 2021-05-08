شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي علي مفاجأة كارتيرون للأهلي في مباراة القمة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمد عبدالشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التدريبي الإضافي بشكل يومي للوصول لأعلي فورمة قبل مباراة فريقك المقبل أمام الاهلي بحيث يعول كاريترون على أن يكون عبدالشافي مفاجاة القمة

وأدى عبدالشافي بعض التدريبات البدنية في نهاية التدريبات اليوم تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.