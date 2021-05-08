شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: سنفوز بالقمة أمام الأهلي لتعزيز الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الفوز الأخير في مواجهة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري العام.

وقال نبيه أن الفوز على سموحة كان في غاية الأهمية، نظراً لقوة الفريق المنافس وخوضه اللقاء بشكل هجومي صريح.

وأضاف المدرب العام للزمالك: «قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة، والفريق ظهر بشكل طيب خصوصاً في الشوط الأول من اللقاء، مشيرا إلى الحفاظ على النتيجة والحصول على الثلاث نقاط».. موضحا أن الأداء كان جيدا، وسنسعى إلى علاج الأخطاء خلال الفترة المقبلة، وهناك رضا عن الأداء والنتيجة بشكل عام.

وواصل نبيه: «أغلقنا ملف مباراة سموحة بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن على مواجهة الأهلي التي نسعى إلى حسمها لصالحنا».

واختتم نبيه تصريحاته بأن الجهاز الفني يسعى إلى وصول اللاعبين إلى أفضل شكل فني وبدني قبل مباراة القمة، مؤكداً ظهور الفريق بشكل أفضل أمام الأهلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.