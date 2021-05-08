شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصعد ضد الأهلي .. ويرفض إعادة مباراة الزمالك وسموحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: إن الاتحاد هو سيد قراره في كل شيء يخص كرة القدم داخل مصر. وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، أن طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب في مبارياته بالدوري العام مرفوض، كل مباريات الأهلي بالموسم الحالي ستكون بحكام مصريين، مشيرا إلى أن الأخطاء التحكيمية العادية إن وجدت ليست من مسببات إعادة المباريات ولكن المباراة تعاد عند وجود خطأ في تطبيق القانون، من وجهة نظر النادي اللى له ركلة جزاء أو ضربة حرة مباشرة ليست من مسببات إعادة المباراة لأنها تقديرية للحكم.

وعن طلب سموحة لإعادة مباراته أمام الزمالك، قال: «لن يدرس أي طلب لإعادة المباراة في حال وجود أخطاء تحكيمية إلا في حالة لعب المباراة بـ12 لاعبًا مثلًا أو وجود مشكلة واضحة في قانون اللعبة».