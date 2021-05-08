شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك ساخرًا: لبينا طلب فرج عامر وقررنا إعادة المباراة تليفزيونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، من طلب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بإعادة مباراة الفريق أكام الزمالك. وتقدم عامر بطلب رسمي لاتحاد المصري لإعادة مباراة سموحة ضد الزمالك، بداعي وجود أخطاء تحكيمية. ورد عبدالله خلال تصريح تليفزيوني:«لبينا طلب فرج عامر وقررنا إعادة مباراة الفريق أمام سموحة على شاشة قناة نادي الزمالك». وفاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدوري المصري الممتاز.