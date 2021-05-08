شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ داخل «الزمالك» قبل لقاء القمة: «فاض الكيل وطفح وصبرنا لن يطول» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورة للمجلة الرسمية الناطقة عن النادي الملكي المصري، والذي تصدره عنوان مثير للجدل بين جماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة المقرر إقامتها الأثنين المقبل على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء عنوان مجلة الزمالك، من الزمالك إلى وزارة الشباب واللجنة الأوليبمية، فاض الكيل وطفح، وصبرنا لن يطول، ياحفيظ تلاعب واتهامات، اتحاد الكرة يكيل بمكيالين خوفا من بطش الأحمر.

صورة من مجلة الزمالك الرسمية

ويحتفل نادي الزمالك اليوم بمرور 100 عام على تتويجه بأولى بطولاته الرسمية في تاريخ الكرة المصرية. ففي السابع من شهر مايو عام 1921 نجح النادي في التتويج بلقب كأس مصر تحت مسماه القديم «كأس السلطان حسين كامل»، والذي أصبح بعدها كأس مصر.

صورة من صحيفة الزمالك

وتعد بطولة كأس مصر إحدى أعرق وأقدم البطولات المحلية في الكرة المصرية والإفريقية، وكان للزمالك السبق في حصدها كأول الفرق المصرية. وتعتبر بطولة كأس السلطان حسين كامل، هي أولى البطولات الرسمية التي أقيمت في مصر قبل بطولة الدوري المصري، وحقق الزمالك اللقب مرتين متتاليين عامي 1921 و1922.