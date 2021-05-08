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مجاهد يرفض إسناد حكام أجانب لمباريات الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، تحفظه على بيان النادي الأهلي، الذي طلب فيه اسناد حكام أجانب لمبارياته.

وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية:«نعترف بوجود أخطاء للحكام، ولكنها أخطاء بشرية تحدث في جميع ملاعب العالم».

وواصل:«سبق وأن رفضنا من قبل طلب الأهلي بالاستعانة بحكام أجانب».

وبرر مجاهد الرفض:«الحكام الأجانب أرى أنهم اقل كثيرا من الحكم المصري من حيث المستوى».

وأكمل:«الأهلي قد يملك المال لاستقدام حكام أجانب وغيره لا يستطيع ذلك، وبالتالي سحدث خلل في ميزان العدالة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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