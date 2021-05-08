شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يرفض إسناد حكام أجانب لمباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة المصري، تحفظه على بيان النادي الأهلي، الذي طلب فيه اسناد حكام أجانب لمبارياته.

وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية:«نعترف بوجود أخطاء للحكام، ولكنها أخطاء بشرية تحدث في جميع ملاعب العالم».

وواصل:«سبق وأن رفضنا من قبل طلب الأهلي بالاستعانة بحكام أجانب».

وبرر مجاهد الرفض:«الحكام الأجانب أرى أنهم اقل كثيرا من الحكم المصري من حيث المستوى».

وأكمل:«الأهلي قد يملك المال لاستقدام حكام أجانب وغيره لا يستطيع ذلك، وبالتالي سحدث خلل في ميزان العدالة».