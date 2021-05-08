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أخبار ليفربول اليوم.. «الريدز» سيدفع 100 مليون يورو غرامة في هذه الحالة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بيانا رسميا، للإعلان عن معاقبة 9 أندية من أصل 12 شاركت في تدشين دوري السوبر، وإحالة 3 آخرين للجنة التأديب. وأكد يويفا في بيانه، أنه بصدد معاقبة أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر بخفض 5% من عائداتهم الأوروبية لمدة موسم واحد.

كما تقرر إلزام الأندية المذكورة، بالتبرع بنحو 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال والشباب، وفي حالة الانفصال مرة أخرى عن دوري الأبطال، سيتم تغريمهم 100 مليون يورو. أما وبرشلونة ويوفنتوس، تقرر خضوعهم لإجراءات تأديبية من يويفا، حال استكمالهم مشروع دوري السوبر الأوروبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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